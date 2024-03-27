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BBC

مسؤولون إسرائيليون: حكومة نتنياهو لم تناقش بجدية مسألة المساعدات لغزة

05:55 م الأربعاء 27 مارس 2024

رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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مصراوي

قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، اليوم الأربعاء، إن حجب الإمدادات عن غزة وسيلة للضغط على حماس من أجل إطلاق سراح الأسرى.

وكشفت مصادر عسكرية إسرائيلية للصحيفة البريطانية، أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم تعقد أي مناقشات جادة أو تتبنى سياسة بشأن المساعدات لغزة.

سبق وأن قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية نقلا عن مصادر بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه "لا مؤشرات على أننا سنكون قادرين على إنقاذ مزيد من الأسرى".

وأكد المصادر العسكرية الإسرائيلية كذلك أن لا مؤشرات على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيكون قادرا على قتل المزيد من قادة حماس.

وأوضح المسؤولون العسكريون للصحيفة العبرية أنه لا يزال بإمكان حماس العودة بسهولة للمناطق التي سيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي سابقا.

حكومة نتنياهو مساعدات غزة الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة

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رمضانك مصراوي

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