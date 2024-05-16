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حماس ترحب بالبيان الختامي للقمة العربية الـ 33

08:13 م الخميس 16 مايو 2024

القمة العربية

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علقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الـ33.

ورحبت الحركة "بالبيان الختامي الصادر عن القمة العربية التي عُقدت في مملكة البحرين الشقيقة والتي أكّدت على الدعم العربي الراسخ والثابت لتطلعات شعبنا في التحرر والاستقلال، وتأكيدها على رفض العدوان الصهيوني ومحاولات التهجير لشعبنا التي سعى لها الكيان الصهيوني المجرم من خلال حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يقترفها في قطاع غزة".

ودعت "حماس" الدول العربية الشقيقة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تُجبر الاحتلال على وقف العدوان، وانسحاب جيشه من كامل قطاع غزة بما فيها معبر رفح، ورفع الحصار وعودة النازحين وإعادة الإعمار.

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