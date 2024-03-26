استشهاد 18 فلسطينيًا غرقًا وتدافعًا بسبب إنزال مساعدات بشكل خاطئ

غزة - (د ب أ)

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، استشهاد 18 مدنيًا فلسطينيًا غرقًا وتدافعًا خلال الساعات الماضية بسبب عمليات إنزال المساعدات من الطائرات بشكل خاطئ.

وأشار المكتب، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الصحافة الفسطينية (صفا) إلى استشهاد 12 مواطنًا غرقًا داخل البحر قبالة محافظة شمال قطاع غزة، حيث دخل عشرات المواطنين الجائعين إلى البحر للحصول على مساعدات ألقتها الطائرات داخل البحر مما تسبب بغرق العشرات توفي منهم 12 مواطنًا، بالإضافة لستة آخرين نتيجة التدافع في أكثر من مكان كانوا يحاولون الحصول على مساعدات ألقتها الطائرات بشكل خاطئٍ أيضًا في ظل المجاعة المستمرة".

وأضاف أن عمليات إنزال المساعدات من الطائرات باتت تُشكل خطرًا فعليًا على حياة المواطنين الجوعى ، محذرا "جميع الدول التي تنفّذ عمليات الإنزال الجوي للمساعدات من خطورة إجراءاتها الخاطئة لأن جزءًا من هذه المساعدات يُلقى في البحر، وجزءًا منها يُلقى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجزءًا منها يُلقى في المناطق الخطرة، مما يُعرّض حياة المواطنين الجوعى للخطر الشديد، وها هو نفس السيناريو يتكرر".

ودعا المكتب إلى وقف عمليات إنزال المساعدات بهذه الطريقة المسيئة والخاطئة وغير اللائقة وغير المُجدية، مطالبا بفتح المعابر البرية بشكل فوري وسريع من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى شعبنا الفلسطيني الذي يعاني من الجوع والنقص الحاد في الغذاء للشهر السادس على التوالي.

وأعرب عن استنكاره وإدانته البالغة لـ "جريمة إغلاق المعابر ولجريمة حرب التجويع ولجريمة الحصار الظالم ولجريمة حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بكل وحشية وانتقام".

وحمّل المكتب "الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم مجتمعة والتي وقف العالم عاجزًا عن إيقافها ووضع حدًا لها في ظل استمرار عمليات التجويع والقتل والإبادة الجماعية"، مطالبا كل المنظمات الأممية والدولية بالقيام بدورها المنوط.