حزب الله يعلن استهداف مبنيين تستخدمهما القوات الإسرائيلية

بيروت - (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف مبنيين للقوات الإسرائيلية وإصابتهما بصورة مباشرة.

وقال حزب الله في بيان صحفي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة، ورداً على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية والمنازل المدنية، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم مبنيين في مستعمرة أفيفيم يستخدمهما جنود العدو، بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابة مباشرة".

ووفق "الوكالة الوطنية للاعلام": "تتعرض أطراف بلدة مارون الراس في قضاء بنت جبيل لاعتداءات بالقصف المدفعي ومصدره مرابض العدو الاسرائيلي المنصوبة داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة" .

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي فجرا، على بلدة طيرحرفا مستهدفا منزلا غير مأهول، ما أدى إلى وقوع ثلاث إصابات طفيفة في صفوف مسعفي الدفاع المدني عملت فرق الدفاع المدني على نقلها إلى المستشفى في صور، كما لحقت بالمنازل أضرار جسيمة.

وأشارت إلى أن "بلدة طيرحرفا تعرضت منذ بدء العدوان لعشرات الغارات ما أدى الى تدمير منازل تدميرا كليا ، كما تعرضت قرى الجبين وطيرحرفا والضهيرة للقصف المدفعي المعادي".

وطوال الليل وحتى صباح اليوم، واصل الطيران الإسرائيلي الاستطلاعي تحليقه فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، كما أطلقت القوات الإسرائيلية ليلا القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى مجدل زون والناقورة.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.