مواطنون روس يتوافدون بأعداد كبيرة على موقع هجوم موسكو للإعراب عن حزنهم لفقد الضحايا

موسكو (د ب أ)

بعد يومين من الهجوم الإرهابي على قاعة للحفلات الموسيقية في ضواحي موسكو والذي خلف أكثر من 130 قتيلا، قام مواطنون روس من جميع أنحاء روسيا وبأعداد كبيرة بالتوافد على موقع الهجوم للتعبير عن حزنهم لفقد الضحايا وإظهار تعاطفهم مع ذويهم، حيث اصطفوا لوضع الزهور في موقع الهجوم.

وامتد طابور الأشخاص إلى موقع النصب التذكاري المرتجل عند السياج المحيط بمركز فعاليات قاعدة مدينة كروكوس لعدة مئات من الأمتار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وأُعلن يوم الأحد يوم حداد وطني في روسيا.

ووصف مراقبون المزاج العام في العاصمة الروسية بأنه يسوده الكآبة، حيث كان الإرهاب موضوعا للنقاش في كل مكان. وأغلقت المتاحف الكبيرة والمسارح ودور السينما وألغيت الأحداث الكبرى.

وكانت هناك أيضا مشاهد ومظاهر حداد في سان بطرسبرج ومدن روسية أخرى. وفي الخارج، انضمت صربيا ونيكاراجوا إلى روسيا بإعلان أيام للحداد.

وبحلول اليوم الأحد، ارتفع عدد القتلى الرسمي إلى 137 شخصا.

ولم تستبعد السلطات احتمال العثور على المزيد من الجثث في المبنى المحترق جزئيا. وقال مسؤولو الصحة الإقليميون يوم الأحد إن 154 شخصا أصيبوا وإن 110 أشخاص يعالجون في المستشفى.