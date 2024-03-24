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BBC

العاهل الأردني يؤكد ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

03:57 م الأحد 24 مارس 2024

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

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عمان - (د ب أ)

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين الأبرياء.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم عن الملك عبد الله قوله ، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان غزة، تتطلب تحركا فوريا من المجتمع الدولي للحد من تفاقمها، مشددا على ضرورة إدامة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كاف.

ونبه إلى "أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس".

وحذر العاهل الأردني من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح، الذي سيفاقم الأزمة الإنسانية في غزة ، مؤكدا ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، لافتا إلى الدور المهم للاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.

الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني وقف إطلاق النار غزة طوفان الأقصى

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