الصحة العالمية: نندد باستهداف إسرائيل للمستشفيات والمرضى والطواقم الطبية في غزة

مصراوي

دعا المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، اليوم السبت، إسرائيل لإنهاء حصارها لمجمع الشفاء الطبي حتى تتمكن المنظمة من توصيل المساعدات للمرضى.

كما ندد ليندماير باستهداف إسرائيل للمستشفيات والمرضى والطواقم الطبية في غزة، موضحا أن شمال القطاع على مشارف مجاعة كاملة تستوجب وقفا فوريا لإطلاق النار.

وكانت الفلسطينية جميلة الهسي المحاصرة بمحيط مجمع الشفاء الطبي ناشدت، اليوم السبت، الصليب الأحمر لتوفير ماء للأطفال والمرضى، مضيفة "تقطعت بنا السبل وسط استمرار القصف الإسرائيلي".

فيما لفتت إلى أنه لا وجود للصليب الأحمر ولا يستطيع توفير ماء لهم.

وأوضحت الهسي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن الأطفال لا يجدون حتى الماء المالح ولا يجدون غذاء أو ماء منذ 6 أيام.

وأشارت الهسي إلى أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتصبت نساء وقتلتهم بمحيط المجمع الطبي، كما أجبر 65 عائلة على مغادرة محيط المجمع.

وكشفت الهسي أن قوات الاحتلال أحرقت وقتلت عائلات بأكملها، وكذلك أحرقت .مبنى كانوا يتحصنون بداخله