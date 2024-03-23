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BBC

الشرطة الهندية :إصابة عنصرين في انفجار عبوة ناسفة وسط البلاد

11:51 ص السبت 23 مارس 2024

الشرطة الهندية

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تشاتيسجاره- (د ب ا)

قالت الشرطة الهندية إن اثنين من عناصرها أصيبا جراء انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع زرعتها عناصر مجموعة ماوية متطرفة في منطقة دانتويدا بولاية تشاتيسجاره الغنية بالمعادن وسط الهند اليوم السبت.

وقال مسؤول إن الحادث وقع في منطقة مركز شرطة كيراندول في مقاطعة دانتويدا بيجابور عندما توجه فريق مشترك من عناصر الأمن في عملية ضد الماويين، بحسب وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية.

وأضاف المسؤول أن أفرادا من وحدات شرطة الولاية وكتيبة كوماندوز ، وهي وحدة النخبة التابعة لقوة الشرطة المركزية، شاركوا في تنفيذ العملية.

ويشن الماويون تمردا مسلحا ضد الحكومة منذ عقود، ويقول قادتهم إنهم يحاربون نيابة عن الفقراء الذين لم يستفيدوا من الازدهار الاقتصادي في الهند ثالث أكبر اقتصادات آسيا.

الشرطة الهندية انفجار عبوة ناسفة وسط الهند مجموعة ماوية متطرفة

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