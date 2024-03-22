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BBC

البيت الأبيض: صور إطلاق النار بموسكو مروعة ونتضامن مع الضحايا

08:45 م الجمعة 22 مارس 2024

منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيرب

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مصراوي

قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الجمعة، إن صور إطلاق النار في موسكو مروعة، معربا عن تضامن واشنطن مع الضحايا.

وأعلنت وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة، مقتل 15 شخصا على الأقل وعشرات الجرحى في هجوم على قاعة حفلات ومركز تسوق قرب العاصمة موسكو.

وكشفت الجهات الأمنية الروسية عن وقوع انفجار في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوجورسك، في ضاحية العاصمة الروسية موسكو، أثناء إقامة حفل موسيقي في المركز التجاري.

ووفق ما نقلته وكالات الأنباء الروسية "تاس" وقنوات على" تليجرام"، فقد وقع إطلاق نار في صالة للحفلات الموسيقية بالمركز التجاري، تلاه اندلاع حريق مساء الجمعة، غير أن بعض التقارير أشارت إلى وقوع قتلى وجرحى جراء هذا الحادث في صالة الحفلات شمالي موسكو.

وأوضحت أجهزة الإسعاف لوكالة "تاس" الرسمية أن "مجهولين أطلقوا النار في كروكس سيتي هول، وتم إجلاء عدد من الأشخاص".

فيما أشارت وكالة "ريا نوفوستي" إلى سقوط جرحى بعد إطلاق أعيرة نارية من سلاح رشاش.

جون كيربي مجلس الأمن القومي الأمريكي موسكو واشنطن

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رمضانك مصراوي

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