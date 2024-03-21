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BBC

الصحة بغزة: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 31988 شهيدًا

11:02 ص الخميس 21 مارس 2024

وزارة الصحة الفلسطينية

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نشرت وزارة الصحة بغزة تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 167 على قطاع غزة.

وقالت الصحة بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 65 شهيدًا و92 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الصحة بغزة، أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفعت إلى 31988 شهيد و 74188 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وزارة الصحة ضحايا العدوان الإسرائيلي قطاع غزة

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