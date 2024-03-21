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BBC

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب بيت لحم

10:36 ص الخميس 21 مارس 2024

الاحتلال الإسرائيلي

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رام الله - (د ب أ)

استشهد فلسطيني، صباح اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب بيت لحم.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريح اليوم الخميس أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأنه "تم إبلاغهم عن استشهاد مواطن برصاص الاحتلال قرب مستعمرة "العازر"، المقامة عنوة على أراضي المواطنين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وعدم السماح لطواقم الإسعاف من الاقتراب أو نقل جثمانه".

وأشار إلى أن "قوات الاحتلال نقلت جثمان الشهيد بسيارة إسعاف إسرائيلية، دون معرفة هويته بعد".

الاحتلال الإسرائيلي استشهاد فلسطيني بيت لحم

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