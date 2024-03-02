إعلان

BBC

إعلام عبري: لقاء جانتس ونائبة الرئيس الأمريكي لم يتم تنسيقه مع نتنياهو

08:39 م السبت 02 مارس 2024

لقاء جانتس ونائبة الرئيس الأمريكي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي
نقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن مسؤول بالبيت الأبيض، اليوم السبت، قوله إن نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس ستلتقي الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس الاثنين المقبل.
من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن اللقاء المرتقب بين جانتس ونائبة الرئيس الأمريكي لم يتم تنسيقه مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتأتي الزيارة التي يتجاهل فيها جانتس لنتنياهو، ضمن سلسلة من الخلافات التي تضرب بجذورها في الفترة الراهنة بين أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي والتي وصلت في بعض الأحيان إلى تبادل الاتهامات بالخيانة.

كاميلا هاريس بيني جانتس بنيامين نتنياهو

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جيش الاحتلال: مقتل 3 عسكريين وإصابة 14 آخرين جنوب غزة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

"خطفته وهو ميت".. مرتضى منصور يكشف مفاجأة في أزمة دفن "حلمي بكر"
أمطار خفيفة على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد