إعلام عبري: لقاء جانتس ونائبة الرئيس الأمريكي لم يتم تنسيقه مع نتنياهو

مصراوي

نقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن مسؤول بالبيت الأبيض، اليوم السبت، قوله إن نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس ستلتقي الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس الاثنين المقبل.

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن اللقاء المرتقب بين جانتس ونائبة الرئيس الأمريكي لم يتم تنسيقه مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتأتي الزيارة التي يتجاهل فيها جانتس لنتنياهو، ضمن سلسلة من الخلافات التي تضرب بجذورها في الفترة الراهنة بين أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي والتي وصلت في بعض الأحيان إلى تبادل الاتهامات بالخيانة.