إعلان

BBC

ردًا على قرار كندا.. الاحتلال: يؤسفنا اتخاذها خطوة تقوّض حقنا بالدفاع عن النفس

11:01 م الثلاثاء 19 مارس 2024

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا


مصراوي

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، ردا على قرار كندا وقف تصدير السلاح: "يؤسفنا اتخاذ كندا خطوة تقوض حقنا في الدفاع عن النفس".

وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية قالت، اليوم الثلاثاء، إن وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أعلنت وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد قرار غير ملزم من مجلس العموم.

وصرّحت جولي بأن هذا القرار يعني أن كندا لن تصدر بعد الآن أسلحة إلى إسرائيل، وذلك بعد تعديل الاقتراح الأصلي الذي دعا لتعليق جميع صادرات السلع العسكرية والتكنولوجيا إلى إسرائيل.

تأتي هذه الخطوة في إطار محاولة تعزيز الموقف المندي بشأن الوضع في قطاع غزة، مع تعليق مبيعات الأسلحة والتأكيد على ضرورة الامتثال لنظام تصدير الأسلحة الكندي.

يسرائيل كاتس كندا الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

رمضانك مصراوي|"فتوى الإفتاء وصيام أحمد حسن".. حكاية فوز منتخب مصر على رواندا في رمضان
* الداخلية تكشف سبب حريق لوكيشن "جودر"
* الأرصاد تكشف طقس الأسبوع المقبل.. وتُحذر المواطنين من التقلبات الجوية والأمطار
مفاجآت دراما رمضان| 4 يتنافسون على الصدارة.. و42% من اهتمامات المصريين بالمسلسلات