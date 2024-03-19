ردًا على قرار كندا.. الاحتلال: يؤسفنا اتخاذها خطوة تقوّض حقنا بالدفاع عن النفس



مصراوي

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، ردا على قرار كندا وقف تصدير السلاح: "يؤسفنا اتخاذ كندا خطوة تقوض حقنا في الدفاع عن النفس".

وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية قالت، اليوم الثلاثاء، إن وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أعلنت وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد قرار غير ملزم من مجلس العموم.

وصرّحت جولي بأن هذا القرار يعني أن كندا لن تصدر بعد الآن أسلحة إلى إسرائيل، وذلك بعد تعديل الاقتراح الأصلي الذي دعا لتعليق جميع صادرات السلع العسكرية والتكنولوجيا إلى إسرائيل.

تأتي هذه الخطوة في إطار محاولة تعزيز الموقف المندي بشأن الوضع في قطاع غزة، مع تعليق مبيعات الأسلحة والتأكيد على ضرورة الامتثال لنظام تصدير الأسلحة الكندي.