إعلام عبري: الشرطة الإسرائيلية تفرق بالقوة احتجاجات نظمها الحريديم في القدس رفضا للتجنيد الإجباري

مصراوي

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن قوات الشرطة تفرق بالقوة احتجاجات نظمها الحريديم في القدس رفضا للتجنيد الإجباري.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها استخدمت القوة ضد المتظاهرين مثيري الشغب في القدس، موضحة أن المتظاهرين اتهموا عناصرنا بالنازية وطالبوهم بالذهاب للموت في غزة.

وأقام الحريديم، وهم اليهود المتشددين، مظاهرات كبيرة منذ بدء مناقشة مسألة إلغاء إعفائهم من التجنيد الإجباري.

ويعاني الجيش الإسرائيلي من عجز كبير في الوقت الحالي مع دخول حربه على قطاع غزة شهرها السادس، في الوقت الذي تم الدفع به بعدد كبير من القوات شمالًا تجاه لبنان من أجل سد هجمات حزب الله اللبناني.