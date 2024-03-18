الجيش الأردني يصدر بيانا بشأن التحركات الجوية مجهولة المصدر في سماء المملكة

وكالات

علق الجيش الأردني على ما تم تداوله، بشأن سماع أصوات طيران فوق مناطق شمال المملكة.

وفي بيان صدر عنه مساء الأحد، قال الجيش الأردني، إن ما تم سماعه من أصوات طيران فوق مناطق شمالي المملكة، يعود لأصوات تابعة للجيش الأردني.

وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية: " الصوت الذي تم سماعه في شمال المملكة يعود لطائرات من سلاح الجو الملكي الأردني، والتي تحركت استجابة لإنذار من اجهزة الرادار رصدت تحركات جوية غير معروفة المصدر".

وأضاف الناطق في بيان، أن "طائرات سلاح الجو الأردني تأكدت من سلامة الأجواء الأردنية وعدم وجود تهديد، قبل أن تعود لقواعدها".