شولتس يعتزم لقاء ماكرون وتوسك في برلين لبحث الصراع في أوكرانيا

برلين- (د ب أ)

يعتزم المستشار الألماني اولاف شولتس أن يلتقي في وقت لاحق من اليوم الجمعة في برلين بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، وسط خلافات متنامية بين فرنسا وألمانيا بشأن السياسة المتعلقة بالتعامل مع الصراع في أوكرانيا.

وسيلتقي شولتس في البداية مع ماكرون، وسيعقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا في أعقاب المحادثات.

وبعد ذلك سيلتقي الزعيمان الألماني والفرنسي مع رئيس الوزراء البولندي توسك.

يشار إلى أن هذا يعتبر الإجتماع الأول لما يطلق عليه مثلث فايمار على أرفع مستوى منذ يونيو العام الماضي.

وستجري المحادثات بعد ثلاثة أسابيع تقريبا من تجمع نحو 20 رئيس حكومة في باريس لمناقشة الصراع في أوكرانيا. وانتهى المؤتمر على خلاف في الآراء بشأن إمكانية نشر قوات في منطقة الحرب.

وتأسست مجموعة حوار مثلث فايمار في أغسطس 1991 من قبل وزراء الخارجية آنذاك: ألمانيا هانز ديتريش جينشر، وفرنسا رولاند دوماس، والبولندي كرزيستوف سكوبيشوفسكي في فايمار، بألمانيا.

وسعى هذا التنسيق في البداية إلى تقريب بولندا ودول أوروبا الشرقية الأخرى من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي"ناتو". وفي حين أن هذا الأمر أصبح أقل إثارة للقلق منذ ذلك الحين، فقد بدأت المجموعة في الاجتماع بشكل متكرر بعد أن شنت روسيا غزوها واسع النطاق على أوكرانيا منذ أكثر من عامين.

والتقى الثلاثة في شباط/فبراير 2022 ثم مرة أخرى على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير 2023.