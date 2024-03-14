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BBC

البث الإسرائيلية: سفينة مساعدات إسبانية غادرت قبرص ويُتوقع أن تصل غدا لغزة

10:11 م الخميس 14 مارس 2024

سفينة إسبانية محملة بالمساعدات

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قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن سفينة إسبانية محملة بالمساعدات غادرت قبرص ويُتوقع أن تصل غدا إلى غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، انطلاق سفينة تحمل مساعدات إلى قطاع غزة من ميناء لارنكا في قبرص.

وأوضح جيش الاحتلال في بيانه، أن السفينة خضعت لفحص أمني شامل قبل انطلاقها من الميناء.

وتعتبر السفينة هي الثانية بعد انطلاق أول سفينة مساعدات الثلاثاء الماضي من ميناء لارنكا في تجربة هي الأولى لإنشاء ممر بحري يوصل المساعدات إلى غزة.

سفينة إسبانية محملة بالمساعدات قبرص غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة

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