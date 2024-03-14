ردًا على العقوبات الأمريكية.. بن غفير: واشنطن لا تفهم مَن العدو ومَن الصديق

مصراوي

قال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، إن فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على المستوطنين دليل على أن الإدارة الأمريكية لا تفهم من العدو ومن الصديق.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في بيان، اليوم الخميس، فرض عقوبات على ثلاثة مستوطنين إسرائيليين وموقعين استيطانيين في الضفة الغربية المحتلة.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات الإسرائيلية تظهر التزام الولايات المتحدة بالسلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدة أنها ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع العنف المتطرف ضد المدنيين في الضفة الغربية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قالت، سابقا، إنها فرضت عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين متورطين بالعنف في الضفة الغربية، وفق ما أوردت "العربية" في بيان عاجل.

سبق وأن قال مسؤول أمريكي، إن الرئيس جو بايدن وقع أمرًا تنفيذيًا لاتخاذ إجراءات جديدة تستهدف الأنشطة التي تقوض السلام بالضفة الغربية.



وأضاف المسؤول الأمريكي، أن الترهيب والاستيلاء على الممتلكات والإرهاب من الأنشطة التي يتم التعامل معها حسب الأمر التنفيذي.

ولفت إلى أن الأمر التنفيذي ينطبق على الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء لا على المواطنين الأمريكيين.

وأكد أن الأمر التنفيذي بشأن الضفة الغربية يتضمن عقوبات مالية وقيودا على التأشيرات.