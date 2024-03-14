الخارجية الأردنية تدين تركيب الاحتلال حواجز حديدية عند المسجد الأقصى

(مصراوي)

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الخميس، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على تركيب حواجز حديدية على 3 أبواب في المسجد الأقصى.

وفي وقت سابق اليوم، دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل إلى النفير العام وشد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه.

وجاء في بيان حماس "ندعو شبابنا الثائر وكتائب المقاومة في الضفة والقدس للانتفاض والاشتباك مع جنود الاحتلال".

وطالبت حماس، الأمة العربية والإسلامية بتصعيد الأوضاع ضد الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر رمضان ولدعم أهالي قطاع غزة.