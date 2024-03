انفجار قوي داخل مبنى تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (فيديو)

مصراوي

أصيب 16 شخصا بجروح خلال انفجار وقع في منشأة تدريب تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة إرفاين جنوب كاليفورنيا، حسبما أفاد مسؤولون.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة أورانج، إنهم كانوا يستخدمون المنشأة التابعة لـ FBI عندما وقع الحادث قبل الساعة الواحدة ظهرًا بقليل.

وأكدت إدارة شرطة مقاطعة أورانج، أن المصابين هم أعضاء في فريق الأسلحة والتكتيكات الخاصة التابع للإدارة،

