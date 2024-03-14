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BBC

انفجار قوي داخل مبنى تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (فيديو)

03:33 م الخميس 14 مارس 2024

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي

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أصيب 16 شخصا بجروح خلال انفجار وقع في منشأة تدريب تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة إرفاين جنوب كاليفورنيا، حسبما أفاد مسؤولون.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة أورانج، إنهم كانوا يستخدمون المنشأة التابعة لـ FBI عندما وقع الحادث قبل الساعة الواحدة ظهرًا بقليل.

وأكدت إدارة شرطة مقاطعة أورانج، أن المصابين هم أعضاء في فريق الأسلحة والتكتيكات الخاصة التابع للإدارة،

وأثناء مشاركتهم في تدريب سنوي داخل المنشأة وقع الانفجار الذي تسبب في إصابة إصابة 16 فردًا من فريق التدخل السريع، تم نقل 15 منهم إلى المستشفيات القريبة عبر سيارات الإسعاف بينما ذهب شخص واحد بنفسه إلى المستشفى.

ومن المتوقع أن يخضع شخص واحد على الأقل لعملية جراحية في الساق، بينما 13 شخصا أصيبوا بإصابات طفيفة، أغلبها شعورل بالدوار وألم في الأذن، بحسب شرطة المقاطعة.

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي انفجار مدينة إرفاين

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