مستشار "أبو مازن": "حماس" تغلق الأبواب أمام كل التفاهمات الفلسطينية

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطينى، إن "حماس" تغلق الأبواب أمام كل التفاهمات الفلسطينية وقرار الهدنة يخص ٢،٥مواطن فلسطينى وليس حماس وحدها.

وأضاف "الهباش" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر"، الذى يقدمه الإعلام"شريف عامر على قناة "إم بى سي مصر"، الأربعاء، أن السياسة التى انطلقت منها "حماس" "منذ ٢٠٠٧هى استراتجية التفرد وعدم الذهاب إلى الوحدة الوطنية، منوها أن الرئيس أبو مازن قالها سابقا بأننا نريد وقفا فوريا ودائما للعدوان على شعبنا مهما كان الزمن ومهما كانت الظروف.

وتابع قائلا: لا يوجد لدينا ترف إضاعة الوقت نحن نتحدث تحت النار بينما الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة يذبح، منوها بأن منظمة التحريري هى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطينى ولا يجب أن يأتى فصيل بعينه يقول أنا من يمثل الشعب.

واختتم : كقيادة فلسطينية نحن نمثل الشعب الفلسطيني شاءت حماس أم أبت، مؤكدا أن حماس تمثل أعضاءها فقط.