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القوات الأوكرانية تصد 89 هجومًا روسيًا خلال الـ24 ساعة الماضية

12:08 ص الخميس 02 مايو 2024

الجيش الأوكراني

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كييف - (د ب أ)

صدت قوات الدفاع الأوكرانية 89 هجوما روسيا في 6 قطاعات من الجبهة خلال الـ 24 ساعة الماضية، معظمها في اتجاه أفدييفكا.

جاء ذلك في تحديث لوضع العمليات صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بثته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية ( يوكرينفورم).

وأشارت الهيئة إلى أنه بشكل إجمالي، تم تسجيل 100 اشتباك على خطوط الجبهة في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الهيئة أن القوات الجوية الأوكرانية ضربت مركزا للقيادة وسبع مناطق تتمركز فيها قوات روسية.

وأضافت أن وحدات من القوات الصاروخية الأوكرانية ضربت هدفين للقوات الروسية وهما محطة تحكم للطائرات المسيرة ومجموعة واحدة من القوات.

ويتعذر التحقق من مصدر مستقل من البيانات المتعلقة بالخسائر في الأرواح والعتاد من طرفي الصراع منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير عام 2022.

قوات الدفاع الأوكرانية القوات الأوكرانية تصد 89 هجوم غزو روسيا لأوكرانيا القوات الجوية الأوكرانية
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