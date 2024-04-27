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BBC

كمبوديا.. مقتل 20 جنديًا على الأقل في انفجار بموقع عسكري

09:20 م السبت 27 أبريل 2024

شرطة كمبوديا

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بانكوك - (د ب أ)
لقي 20 جنديا على الأقل حتفهم وأصيب آخرون إثر انفجار في موقع عسكري جنوب غربي كمبوديا، وفقا لتقارير إعلامية.
وذكرت صحيفة "خمير نيوز" أن الانفجار وقع بعد ظهر اليوم السبت في مستودع ذخيرة في محافظة كامبونج سبو.
واندلع حريق من قبل في المبنى، وتمت السيطرة على الموقف بعد حوالي ساعتين، ولم تتسن معرفة أي شيء عن سبب الحريق.
وأعرب رئيس الوزراء هون مانيت عن تعازيه لذوي الجنود عبر موقع فيسبوك وتعهد بمنح أسرهم مساعدة مالية.

كمبوديا انفجار مقتل جنود
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