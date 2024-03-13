صحة غزة: استشهاد 27 طفلًا بسبب سوء التغذية ونفاد الحليب شمال غزة

(مصراوي)



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، استشهاد 27 طفلًا بسبب سوء التغذية وعدم توفر الحليب شمالي قطاع غزة.

وحذرت صحة غزة، من مضاعفات خطيرة يعانيها آلاف الأطفال شمال قطاع غزة بسبب عدم توفر أنواع الحليب الخاصة بهم.

وطالبت صحة غزة المؤسسات الأممية ومؤسسات الطفولة حول العالم بتوفير الحليب للأطفال شمال غزة.