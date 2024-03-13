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"المقاومة العراقية": سننفذ هجمات في البحرين الأبيض والأحمر لإيقاف دعم واشنطن لإسرائيل

12:53 م الأربعاء 13 مارس 2024

العراق

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بغداد - (د ب أ)

قالت مصادر في "المقاومة العراقية" إنّ "عملياتها العسكرية ستبقى مستمرة ضد المواقع الموجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال شهر رمضان، ضمن خطة محاصرة العدو وإرباكه بهكذا هجمات دقيقة ومباشرة".

وأضافت المصادر، في تصريح لصحيفة "الأخبار" اللبنانية نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم الأربعاء، أن "المرحلة الثانية من العمليات حقّقت هدفها معنوياً وعسكرياً".

وأشارت إلى أنّ "المقـاومة ستنتقل إلى مراحل جديدة ربما نستهدف محطات ومنشآت لها تأثير حيوي، فضلاً عن تنفيذ هجمات في البحر الأبيض المتوسط، وكذلك الأحمر لإيقاف دعم الولايات المتحدة للاحتلال ضد أهالي قطاع غزة".

العراق بغداد الأراضي الفلسطينية إسرائيل

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