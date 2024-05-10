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BBC

جنوب أفريقيا تطالب محكمة العدل بإجراءات طارئة في قضية الإبادة ضد إسرائيل

09:31 م الجمعة 10 مايو 2024

محكمة العدل الدولية

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قالت محكمة العدل الدولية، إن جنوب أفريقيا قدمت طلبا عاجلا لإجراءات إضافية طارئة بقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

وذكرت وكالة رويترز، أن جنوب أفريقيا قالت إن الإجراءات التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لا تتناسب مع الظروف المتغيرة في غزة.

كان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، طالب بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم على مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مدينة القدس الشرقية.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة إضرام مستوطنين إسرائيليين متطرفين النار في مقر الأونروا بالقدس الشرقية، مشددا على أن مسؤولية ضمان سلامة العاملين بالمجال الإنساني في الأراضي الفلسطينية "تقع على عاتق إسرائيل.

وقررت الأونروا إغلاق مجمع مكاتبها في القدس الشرقية المحتلة بعد إضرام إسرائيليين النار مرتين في محيطه.

محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا إسرائيل غزة جوزيب بوريل القدس الاتحاد الأوروبي
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