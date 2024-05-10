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BBC

ليبيا تنضم لجنوب إفريقيا بالدعوى ضد إسرائيل بمحكمة العدل

10:18 م الجمعة 10 مايو 2024

ليبيا

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أعلن المجلس الرئاسي الليبي، أن ليبيا ستنضم لجنوب إفريقيا بقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

كانت محكمة العدل الدولية، قالت إن جنوب أفريقيا قدمت طلبا عاجلا لإجراءات إضافية طارئة بقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

وذكرت وكالة رويترز، أن جنوب أفريقيا قالت إن الإجراءات التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لا تتناسب مع الظروف المتغيرة في غزة.

وطالب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم على مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مدينة القدس الشرقية.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة إضرام مستوطنين إسرائيليين متطرفين النار في مقر الأونروا بالقدس الشرقية، مشددا على أن مسؤولية ضمان سلامة العاملين بالمجال الإنساني في الأراضي الفلسطينية "تقع على عاتق إسرائيل.

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