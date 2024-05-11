"الوقت ينفد".. المقاومة تنشر فيديو جديد لـ أسير إسرائيلي في غزة

وكالات

بعد إعلانها رفض إسرائيل مقترحاً بشأن الهدنة، نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت مقطعا مصورا لـ أسير إسرائيلي في قطاع غزة، ظهر على قيد الحياة.

فقد ظهر في الفيديو الأسير الإسرائيلي المدعو نداف بوبلابيل، من نيريم ويبلغ من العمر 51 عاما بحسب الإعلام الحربي، وبلغت مدة المقطع 11 ثانية فقط، وارفق بنص باللغتين العربية والعبرية يقول فيها "الوقت ينفد. حكومتكم تكذب".

فيما أفادت تقارير صادرة عن وسائل إعلام تابعة لحركة حماس، بأن الحركة ستصدر مقطع فيديو في وقت لاحق من اليوم حول مصير الإسرائيلي نداف بوببلويل المحتجز لديها.

وانتهت الخميس جلسة محادثات غير مباشرة في القاهرة بمغادرة ممثلي إسرائيل وحماس ومن دون التوصل إلى اتفاق.

فيما أعلنت حماس الجمعة، أن رفض إسرائيل المقترح الأخير لاتفاق هدنة وتبادل أسرى في قطاع غزة "أعاد الأمور إلى المربع الأول"، مشيرة إلى أن ذلك دفعها إلى "إعادة النظر في استراتيجيتها التفاوضية".

وكانت حماس وافقت الإثنين، على مقترح هدنة عرضه الوسطاء. إلا أن إسرائيل أكدت أن هذا الطرح "بعيد جدا" عن مطالبها وكررت معارضتها وقفا دائما لإطلاق النار طالما "لم تُهزم" حماس.

ودعت مصر حماس وإسرائيل إلى إبداء "مرونة" للتوصل إلى اتفاق بشأن الهدنة وتبادل الأسرى الإسرائيليين بمعتقلين فلسطينيين.

ويهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو منذ أشهر باجتياح رفح التي يعتبرها آخر معاقل حماس ويتكدس فيها بسبب الحرب 1,4 مليون فلسطيني غالبيتهم نازحون.

في وقت سابق من الأسبوع وفي تحدٍ للتحذيرات الدولية، توغلت دبابات الجيش في المدينة وسيطرت على الجانب الفلسطيني من المعبر الحدودي مع مصر الذي تمر عبره قوافل المساعدات.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الجمعة، من أن هجوما بريا إسرائيليا على رفح سيؤدي إلى "كارثة إنسانية هائلة".