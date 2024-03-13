"سأمنحه وساما".. بن غفير يشيد بجندي إسرائيلي بعد اغتياله طفلا فلسطينيا

القاهرة -مصراوي

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قوله إن الشرطي الذي قتل الطفل رامي الحلحولي أمس، لا يستحق التحقيق معه.

وحسب الصحيفة العبرية، فإن إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الداخلية أشار إلى أنّه سيعمل على منحه وساما بسبب العمل الذي قام به.

واستشهد الفتى الفلسطيني رامي حمدان الحلحولي والبالغ من العمر 14 عاما مساء الثلاثاء برصاص القوات الإسرائيلية، في مخيم شعفاط بالقدس.

وكان الفتى قد أصيب بجروح خلال مواجهات اندلعت في المخيم مع شرطة الاحتلال الاسرائيلي، حيث جرى نقله من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أحد مشافي القدس، ووصفت إصابته بالخطيرة، قبل أن يعلن رسميا عن استشهاده.

وزعمت شرطة الاحتلال أنّها أطلقت النار تجاه شاب فلسطيني في مخيم شعفاط، بعد قيامه بإطلاق مفرقعات نارية ليلة الإثنين تجاه قواتها.