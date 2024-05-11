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صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء بالقطاع إلى 34 ألفا و971

02:34 م السبت 11 مايو 2024

ارتفاع حصيلة الشهداء العدوان الإسرائيلي أرشيفية

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وكالات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 34 ألفا و971 شهيدا و78 ألفا و641 مصابا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 28 شهيدا و69 مصابا.

ويستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لشن عملية برية جديدة في جباليا شمال غزة، بعد زعمه محاولات حماس لإعادة تجميع صفوفها هناك، وفقا لما نشرته صحيفة ذا تايم أوف إسرائيل.

وأسقط جيش الاحتلال منشورات على مخيم جباليا صباح اليوم السبت لمطالبة السكان بالنزوح والمغادرة إلى المناطق الآمنة غرب غزة حسب زعمه، من أجل بدء شن عملية جديدة.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يعمل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جباليا، بعد عمليته الأولى الشهور الماضية، والتي انسحب منها في وقت لاحق بعد خسارته الفادحة في الجنود والعتاد.

وادعى جيش الاحتلال أنه يشن عملياته أيضًا في حي الزيتون بغزة زاعمًا أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أعادت تجميع صفوفها من جديد هنا، وهذا يشكل خطرًا على الجنود المتواجدين في محور نتساريم.

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