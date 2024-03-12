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BBC

أردوغان: حكومة الاحتلال قاتلة وظالمة وفاشية ولن تتمكن من إخفاء هذه الحقائق

07:42 م الثلاثاء 12 مارس 2024

رجب طيب أردوغان

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مصراوي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إنه للأسف فقد حل شهر رمضان غزة يشهد أحداثا مؤسفة، مشيرا إلى أن إسرائيل استهدفت المساجد في القطاع كما هدمت 90% من المدارس.

وأكد أردوغان، أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة دونما رادع ولا تستمع إلى أحد، واصفا حكومة الاحتلال الإسرائيلي بـ "قاتلة وظالمة وفاشية ولن تتمكن من إخفاء هذه الحقائق".

وأوضح أردوغان أن المساعدات الإنسانية إلى غزة حاليا غير كافية ويجب تشكيل ضغط أكبر على إسرائيل، مؤكدا أن بلاده ستواصل إرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وزيادتها.

وشدد أردوغان على أن الاستقرار لن يتحقق في المنطقة دون حل القضية الفلسطينية وتأسيس دولة فلسطينية، لافتا إلى أن حكومته ستواصل الوقوف إلى جانب الفلسطينيين دون الإصغاء لأي ضغوط.

أردوغان حكومة الاحتلال رجب طيب أردوغان شهر رمضان غزة إسرائيل

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