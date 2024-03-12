الخارجية الأمريكية: نعمل لفتح مزيد من الممرات البرية وتدفق المساعدات إلى غزة

مصراوي

مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا آي ليف، اليوم الثلاثاء، إن الحاجة إلى المساعدة مستعجلة وكبيرة في غزة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تضع مسألة المساعدات بغزة كأولوية.

وأوضحت أي ليف في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة"، أن الولايات المتحدة تعمل لفتح الممر البحري إلى جانب عمليات الإنزال جوا.

وأكدت أن الإدارة الأمريكية تعمل لفتح مزيد من الممرات البرية وتدفق المساعدات، موضحة أنه يمكن إدخال مساعدات أكثر عبر البر.

ولفتت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى إلى أن المفاوضات مستمرة ولم تتوقف، مؤكدة أن واشنطن متمسكة بالتفاوض وتعمل مع القطريين والمصريين والإسرائيليين.

وأشارت باربارا ليف إلى أن الإدارة الأمريكية تأمل أن تمضي حماس نحو اتفاق قريبا، مشددة على أنه من الملح الوصول لهدنة يعود فيها الأسرى لأهلهم وتتوقف الأعمال العدائية.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة يعتبر أمرا مفجعا، موضحا أن الولايات المتحدة ستواصل العمل للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار لـ 6 أسابيع كجزء من صفقة إطلاق الأسرى.

وكشف بلينكن أن واشنطن تسعى لتحقيق حل الدولتين لضمان تقاسم الفلسطينيين والإسرائيليين معايير متساوية من الحرية والأمن.