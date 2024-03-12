بلينكن: سنواصل العمل من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة

مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن سوف تواصل العمل من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع على الأقل بغزة في إطار صفقة تشمل الإفراج عن الأسرى.

وأضاف وزير الخارجية، أننا نواصل العمل من أجل تحقيق حل الدولتين لضمان الحرية والكرامة والأمن والرخاء لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

كانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلت اليوم الثلاثاء، أن 8 أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي توجهوا برسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناقشوا فيها مسألة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وطالب أعضاء الكونجرس، الرئيس الأمريكي بأن يوضح إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، تحذيرًا من أن منع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة ستؤدي إلى "عواقب وخيمة" أن منع تسليم المساعدات في غزة سيؤدي لعواقب وخيمة.

ودعا أعضاء الكونجرس بايدن، بمنع إرسال أسلحة هجومية إلى إسرائيل كإجراء عقابي على منع إدخال المساعدات.

وفي وقت سابق اليوم، أبحرت، أول سفينة تحمل المساعدات إلى قطاع غزة، ضمن أول تجربة لإنشاء ممر بحري جديد يقدم من خلاله المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة.

وانطلقت السفينة التي تحمل حوالي 200 طن، من ميناء قبرص في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وذلك حسبما ذكرت المؤسسة المؤسسة الخيرية التي أسسها الشيف الشهير خوسيه أندريس "وورلد فود كيتشن"، عبر حسابها على منصة "إكس".

ورُصدت سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" أثناء مغادرتها ميناء لارنكا في قبرص، بينما كانت تسحب بارجة تحتوي على حوالي 200 طن من الطحين والأرز والبروتينات.