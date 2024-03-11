بوليتيكو: بايدن قد يقرر الحد من نقل أسلحة لإسرائيل بسبب الحرب على غزة

مصراوي

نقلت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية عن مسؤولين قولهم، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يقرر الحد من نقل أسلحة لإسرائيل إذا شنت عملية تعرض مزيدا من الفلسطينيين للخطر.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أن العملية في رفح لا يمكن أن تبدأ اليوم حتى لو أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأمر بذلك، موضحا أن اجتياح رفح لم يكن وشيكا ولا تزال هناك حاجة لإجلاء المدنيين وتجهيز القوات.

وتابعت بوليتيكو عن مسؤول أمريكي، أن إسرائيل لم تقدم للإدارة الأمريكية بعد خطة قابلة للتنفيذ لحماية المدنيين في رفح.

كان مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية "السي أي إيه" وليام بيرنز، أعلن اليوم الإثنين، عن تطورات جديدة بشأن الهدنة في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتابع مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية، أن هناك اتفاق هدنة في قطاع غزة على الطاولة الآن يتضمن تبادل عدد من السيدات الأسيرات والمسنين الأسرى مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين.

وأشار مدير المخابرات المركزية الأمريكية، إن بدائل عدم التوصل لاتفاق ستكون أسوأ للمدنيين الأبرياء في غزة وللأسرى وعائلاتهم.

وأضاف مدير المخابرات المركزية الأمريكية: "سنواصل العمل بجد من أجل التوصل لاتفاق ولا أعتقد أن أي شخص يمكنه ضمان نجاح ذلك"، موضحا: "نتفهم حاجة إسرائيل للرد على الهجوم الوحشي لكن من المهم أن تتجنب الخسائر في صفوف المدنيين".

وأشار مدير المخابرات المركزية الأمريكية: "هناك أطفال يتضورون جوعا ويعانون من سوء التغذية في غزة نتيجة عدم وصول المساعدات"، قائلا: "من الصعب للغاية توزيع المساعدات بشكل فعال في غزة ما لم يكن هناك وقف لإطلاق النار".