ليتوانيا تغلق معبرين حدوديين آخرين مع بيلاروس

فيلنيوس- (د ب أ)

أغلقت ليتوانيا اليوم الجمعة معبرين حدوديين آخرين مع جارتها بيلاروس لأسباب أمنية.

وجرى إغلاق نقطتي التفتيش في لافوريسكيس ورايجارداس اعتبارا من اليوم الجمعة حتى إشعار آخر، عقب قرار اتخذته الحكومة في فيلنيوس في شباط/فبراير الماضي.

وقالت وزيرة الداخلية الليتوانية أجني بيلوتايت إن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان عمليات تفتيش أفضل لتدفق البضائع والنقل والأشخاص عبر الحدود والحد من محاولات استيراد وتصدير البضائع الخاضعة للعقوبات والتهريب.

وكانت الحكومة في فيلنيوس قد أغلقت معبري شومسكاس وتفيريسيوس في صيف عام 2023.

وهذا يعني أنه يوجد حاليا نقطتي تفتيش ميدينينكاي وسالشينينكاي هما فقط المفتوحين فقط من بين المعابر الستة على طول الحدود التي يبلغ طولها حوالي 680 كيلومترا بين ليتوانيا، العضو في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وجارتها الاستبدادية بيلاروس.

ولن يتمكن المشاة وراكبي الدراجات بعد الآن من عبور الحدود عبر هذه النقاط.

وسيجري أيضا منع الركاب من الصعود والنزول عند نقاط التفتيش الحدودية للسكك الحديدية في كينا وكيبارتاي، حيث تتوقف قطارات الترانزيت التي تسافر بين روسيا وجيب كالينينجراد على بحر البلطيق الروسي عبر ليتوانيا.

وانتقدت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفياتلانا تسيخانوسكايا إغلاق المعابر الحدودية. وقالت السياسية التي تعيش في المنفى في ليتوانيا إن هذا من شأنه أن يشكل "ستائر حديدية".

ورفضت الحكومة في فيلنيوس اعتراضها. وقالت وزيرة الداخلية أجني بيلوتايت إن "القرارات المتخذة تتماشى مع العصر وتحديات الأمن القومي والوضع الجيوسياسي". وشددت على أن ليتوانيا ستواصل إبقاء الممر الإنساني مفتوحا أمام "الأشخاص الفارين من النظام".