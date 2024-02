"دعوني أختار كلماتي".. بايدن يتلعثم من جديد والصحفي ينقذه (فيديو)

(مصراوي)

لا يزال الرئيس الأمريكي جو بايدن متصدرًا للحديث، جراء حوادثه اللفظية المستمرة آخرها تلعثمه في مؤتمر صحفي مما جعل أحد الصحفيين المتواجدين يصحح له حديثه.

فخلال حديثه عن المفاوضات الدائرة حاليًا بشأن عقد هدنة في قطاع غزة، ظهر بايدن في الفيديو وهو لا يستطيع إكمال حديثه بشكل صحيح متوقفًا عند كل كلمة، لينتهي به الأمر طالبًا من المتواجدين أن يسمحوا له باختيار كلماته قائلًا "دعوني أختار كلماتي".

ثم أخطأ بايدن بعد ذلك ونعت حركة حماس بالمعارضة بدلًا من أن يقول حركة حماس، مما جعل أحد الصحفيين يصحح له حديثه ويقول "هل تقصد حماس" ليرد بايدن "نعم صحيح.. أعتذر إنها حماس".

ويأتي هذا الخطأ بعد فترة وجيرة، من حديث بايدن عن لقاء جمعه مؤخرًا برئيس فرنسي توفي قبل 30 عامًا، فخلال خطابه الانتخابي خلط الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا، بين الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون وبين الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران الذي توفي عام 1996، بحديثه عن لقائهما في قمة مجموعة السبع التي عقدت عام 2021.

BIDEN: "There is some movement, and I don’t wanna, I don't wanna, let me be choose my words — there's some movement. There's been a response from the, uh, there's been a response from the opposition, but um..."



REPORTER: "Hamas?"



BIDEN: "Yes, I'm sorry, from Hamas..." pic.twitter.com/wzYqFZCCjM