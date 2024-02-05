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BBC

الاحتلال يقصف شاحنة مساعدات تابعة للأونروا أثناء دخولها شمال غزة

09:18 م الإثنين 05 فبراير 2024

الاحتلال يقصف شاحنة مساعدات تابعة للأونروا

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مصراوي

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت قافلة مساعدات كانت تنتظر الدخول إلى شمالي غزة.

وذكر توماس وايت مدير شؤون الأونروا في قطاع غزة في منشور عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابق)، أن" قافلة غذائية كانت تنتظر الدخول إلى شمالي غزة، تعرضت للقصف بنيران البحرية الإسرائيلية، ولكن لحسن الحظ لم يصب أحد".

يشار إلى أن قطاع غزة يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق منذ السابع من أكتوبر الماضي، خلف حتى الآن أكثر من 27 ألفا و478 شهيدا و 66 ألفا و 835 جريحا، أغلبهم من النساء والأطفال.

الأمم المتحدة قصف المساعدات الأونروا الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة

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