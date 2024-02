الاحتلال يقصف شاحنة مساعدات تابعة للأونروا أثناء دخولها شمال غزة

مصراوي

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت قافلة مساعدات كانت تنتظر الدخول إلى شمالي غزة.

وذكر توماس وايت مدير شؤون الأونروا في قطاع غزة في منشور عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابق)، أن" قافلة غذائية كانت تنتظر الدخول إلى شمالي غزة، تعرضت للقصف بنيران البحرية الإسرائيلية، ولكن لحسن الحظ لم يصب أحد".

#Gaza this morning a food convoy waiting to move into Northern Gaza was hit by Israeli naval gunfire - thankfully no one was injured@UNRWA pic.twitter.com/1kvShgX6MG