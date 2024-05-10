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BBC

إصابات بين جنود الاحتلال بسبب قرص الدبابير بغزة

04:42 م الجمعة 10 مايو 2024

إصابات بين جنود الاحتلال بسبب قرص الدبابير أرشيف

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ذكرت القناة الـ 7 الإسرائيلية أن 11 جنديا للاحتلال من سلاح المدرعات تعرضوا لقرص الدبابير، بعد أن صعدت ناقلة الجند على عش دبابير قرب مستوطنة نيريم في المنطقة الفاصلة عن الحدود مع قطاع غزة.

وذكر مركز شيبا الطبي أن بعض حالات الجنود المصابين قد تدهورت.

وفيما سبق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 12 من جنوده بجروح خلال القتال في قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية نقلت عن مصادر إسرائيلي أن هناك "حدثا أمنيا صعبا في المعارك الدائرة بقطاع غزة"، وأن عددا من المستشفيات الإسرائيلية شهدت عمليات هبوط لمروحيات تحمل جنودا مصابين.

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