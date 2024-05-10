إصابات بين جنود الاحتلال بسبب قرص الدبابير بغزة

مصراوي

ذكرت القناة الـ 7 الإسرائيلية أن 11 جنديا للاحتلال من سلاح المدرعات تعرضوا لقرص الدبابير، بعد أن صعدت ناقلة الجند على عش دبابير قرب مستوطنة نيريم في المنطقة الفاصلة عن الحدود مع قطاع غزة.

وذكر مركز شيبا الطبي أن بعض حالات الجنود المصابين قد تدهورت.

وفيما سبق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 12 من جنوده بجروح خلال القتال في قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية نقلت عن مصادر إسرائيلي أن هناك "حدثا أمنيا صعبا في المعارك الدائرة بقطاع غزة"، وأن عددا من المستشفيات الإسرائيلية شهدت عمليات هبوط لمروحيات تحمل جنودا مصابين.