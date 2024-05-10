رويترز: دبابات الاحتلال تسيطر على النصف الشرقي من رفح الفلسطينية بالكامل

رويترز

قالت وكالة رويترز البريطانية، إن دبابات الاحتلال الإسرائيلي، سيطرت على الطريق الرئيسي الذي يفصل بين النصف الشرقي والغربي لمدينة رفح، اليوم الجمعة.

وأضافت الوكالة، أن دبابات الاحتلال طوقت الجانب الشرقي بأكمله من المدينة في جنوب قطاع غزة.

حسب رويترز فإن سكان في الجنوب، تحدثوا عن انفجارات وإطلاق نار متواصل تقريبا شرق وشمال شرق المدينة اليوم الجمعة، تزامنًا مع قتال عنيف بين القوات الإسرائيلية ومسلحين من حماس والجهاد الإسلامي.

وقالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها نصبت كميناً لدبابات إسرائيلية بالقرب من مسجد في شرق المدينة، في إشارة إلى أن الإسرائيليين توغلوا على بعد عدة كيلومترات من الشرق إلى مشارف المنطقة المبنية.