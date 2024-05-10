نيويورك تايمز: خلاف الأمريكيين المسلمين والعرب مع بايدن لا رجعة فيه

مصراوي



نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ناشطين مسلمين وعرب أمريكيين ومصادر مطلعة قولهم: قنوات الاتصال مع البيت الأبيض في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجعت إلى حد كبير.

وأضافوا "الأمريكيون المسلمون والعرب البارزون خلصوا إلى أن خلافهم مع بايدن لا رجعة فيه.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يخطط للقاء عدد من المجموعات العربية الأمريكية البارزة.

كما أوضحت أن ديمقراطيون يؤيدون بايدن يخشون أن سياسته تجاه إسرائيل نفرت ناشطين قد يدعمون حملته الانتخابية.





