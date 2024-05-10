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الاتحاد الأوروبي يدين استهداف مقر الأونروا بالقدس

11:45 ص الجمعة 10 مايو 2024

الاتحاد الأوروبى

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قال مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي، "أدين الهجوم على مقر الأونروا في القدس الشرقية المحتلة".

وأضاف أنه على السلطات الإسرائيلية ضمان أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة ومبانيها.

وقررت الأونروا إغلاق مجمع مكاتبها في القدس الشرقية المحتلة بعد إضرام إسرائيليين النار مرتين في محيطه.

ومن جانبه قال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني -الخميس- "إنه تقرر إغلاق المقر إلى حين اتخاذ السلطات الإسرائيلية إجراءات الأمن المناسبة".

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة اشتعال النيران في محيط المقر، دون وقوع إصابات.

ويعد هذا هو الاعتداء الثاني الذي يتعرض له مقر الأونروا بالقدس خلال الساعات الماضية، بعدما هاجم عدد من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال -أول أمس الأربعاء- مقر الأونروا وحاولوا اقتحامه في وجود شرطة الاحتلال التي لم تتدخل لمنعهم

الاتحاد الأوروبي القدس الأونروا
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