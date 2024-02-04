إعلام عبري: بعض الوزراء يعارضون صفقة للأسرى على مراحل ويطالبون بوقف المساعدات لغزة

مصراوي

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، إن العديد من وزراء حكومة بنيامين نتنياهو يعارضون صفقة على مراحل ويطالبون بوقف المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا.

وأكدت القناة 13 العبرية، اليوم الأحد، أنه خلال اللقاء الذي تمت فيه مناقشة صفقة الأسرى مع حماس، طالب كل وزيرة النقل ميري ريجيف و وزير العدل ياريف ليفين ووزير التعليم يواف كيش بطرح أي مخطط مستقبلي للنقاش في الحكومة والحكومة الموسعة.

وأشارت القناة العبرية إلى أن القلق الرئيسي للوزراء كان يتعلق بمدة وقف إطلاق النار في الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه كجزء من الصفقة، والخوف من انتهاء الحرب، فضلاً عن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.

وأوضحت القناة 13 أنه بالإضافة إلى ذلك، طالب الوزراء نتنياهو بإجراء مناقشة وزارية قبل أن يشرع رئيس الموساد ديفيد برنيع وفريق التفاوض في جولة أخرى من المحادثات.