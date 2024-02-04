مسؤول أمريكي: الضربات التي بدأناها الجمعة ليست نهاية الأمر وسنتخذ إجراءات إضافية

مصراوي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن الرئيس جو بايدن كان واضحا جدا منذ البداية بأنه عندما تستهدف القوات الأمريكية فإن الولايات المتحدة سوف ترد.

وأوضح سوليفان في تصريحات لشبكة "NBC"أن أمر بايدن بالرد على الهجمات التي تتعرض لها القوات الأمريكية حازم وجدي وهو ما يحدث، مؤكدا أن الضربات التي بدأتها واشنطن الجمعة ليست نهاية الأمر وستشن ضربات أخرى وستتخذ إجراءات إضافية.

وأشار سوليفان إلى أن الولايات المتحدة تقيّم عدد الضحايا في صفوف المليشيات وتعتقد أن الضربات كان لها تأثير جيد في إضعاف قدراتها.

وكان بيان أمريكي بريطاني مشترك أفاد، أمس السبت، بتنفيذ غارات على 36 هدفا تابعا للحوثيين في 13 موقعا في اليمن.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن القصف نفذته مقاتلات انطلقت من حاملة الطائرات الأمريكية "دوايت أيزنهاور" وسفن حربية أطلقت صواريخ توماهوك.

وأكد المسؤولون الأمريكيون أن الجولة التالية الانتقامية لمقتل الجنود في الأردن مستمرة في هذا الوقت باليمن.

سبق وأن نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين، اليوم السبت، قولهم إن الولايات المتحدة وبريطانيا قصفتا 30 هدفا على الأقل للحوثيين في 10 مواقع.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن الضربات شملت مراكز قيادة ومخازن أسلحة يستخدمها الحوثيون لاستهداف ممرات الشحن.

وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" قالت، إن غارات أمريكية بريطانية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، وحجة وذمار والبيضاء، مشيرة إلى أن 11 غارة استهدفت مناطق في محافظة تعز.

بينما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين، تصريحات يشيرون فيها إلى أن الولايات المتحدة تنفذ ضربات ضد أهداف مرتبطة بإيران في اليمن.

من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية، إنها دمرت 6 صواريخ كروز مضادة للسفن في اليمن، موضحة أن الصواريخ كانت تشكل خطرا على السفن الأمريكية.