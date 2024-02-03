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المغرب يكشف حقيقة حذف دروس القضية الفلسطينية من المناهج الدراسية

01:56 م السبت 03 فبراير 2024

علم-المغرب

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مصراوي

نفى مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب محمد زروالي ما تم تداوله حول حذف دروس متعلقة بالقضية الفلسطينية والمشرق العربي من المقررات الدراسية.

وأكد زروالي في تصريح لموقع "هسبريس" المغربي أن "المنهاج الدراسي لم يتم فيه أي حذف لهذه الدروس"، مشيرا إلى أن الوزارة "سبق أن اعتمدت وثيقة مرجعية خاصة بتكييف البرامج الدراسية بجميع الأسلاك التعليمية، وهذه الوثيقة لم تتضمن أي نص على حذف دروس تهم القضية الفلسطينية".

وأوضح زروالي أن "الوثائق المرجعية الخاصة بتكييف البرامج الدراسية، متوفرة على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويمكن للجميع الاطلاع عليها".ش

المغرب القضية الفلسطينية حذف دروس القضية الفلسطينية

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