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BBC

كوريا الجنوبية تحظر سفر مواطنيها إلى جمهورية هايتي

10:34 ص الثلاثاء 30 أبريل 2024

وزارة الخارجية الكورية الجنوبية

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أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنه سيتم فرض حظر سفر إلى جمهورية هايتي، بسبب تزايد المخاوف الأمنية مع تصاعد عنف العصابات في الدولة الكاريبية.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم الثلاثاء، أن "تحذير السفر من المستوى الرابع- وهو أعلى مستوى في النظام المكون من 4 مستويات- سيدخل في حيز التنفيذ يوم الأربعاء، وسيتم تطبيقه على جميع مناطق الدولة"، محذرة من الوضع الأمني في هايتي، الذي تفاقم مؤخرًا بسبب الهجمات الفتاكة التي قادها تحالف العصابات، وبسبب فراغ القيادة بعد استقالة رئيس وزرائها.

وكانت كوريا الجنوبية قد ساعدت نحو 13 من مواطنيها في هايتي على مغادرة البلاد، بالتعاون مع جمهورية الدومينيكان في مارس الماضي وأوائل أبريل الجاري.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية الكورية جمهورية هايتي كوريا الجنوبية
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