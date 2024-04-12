السلطات الألمانية تمنع دخول طبيب فلسطيني من أجل حضور مؤتمر "فلسطين"

(مصراوي)

منعت السلطات الألمانية، اليوم الجمعة، الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة من دخول البلاد للمشاركة في مؤتمر فلسطيني.

ومن المقرر انعقاد مؤتمر تحت اسم "فلسطين" في برلين، لتأييد القضية الفلسطينية.

ويرفع المؤتمر شعار "نحن نهتم" ويتهم ألمانيا بمساعدة إسرائيل في إبادتها الجمعية الممارسة في غزة.

ويندد المؤتمر الذي يبدأ انعقاده اليوم وينتهي الأحد المقبل، بانتهاكات الفصل العنصري التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

من جانبه وصف عمدة برلين، المؤتمر بأنه لا يطاق محذرًا من رفع أي شعارات معاداة للسامية.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية، إن أي شخص يرفع شعارات معاداة للسامية واليهود سيتم ملاحقته وإلقاء القبض عليه.