تأجيل محاكمة رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي إلى 6 مايو المقبل

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قررت محكمة الاستئناف بتونس الإثنين تأجيل محاكمة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى جلسة 6 مايو المقبل , بشأن القضية المتعلقة بتمجيد الإرهاب والدعوة الى الكراهية إثر كلمة تأبين أحد قيادات حركة النهضة بجنوب تونس.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أحالت راشد الغنوشي الى الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بسبب شكوى تقدم بها نقابي أمني حول كلمة " طواغيت" إثر كلمة ألقاها المشتكى به أثناء تأبين أحد قيادات حركة النهضة بالجنوب التونسي.

وحوكم الغنوشي مدة عام سجنا وغرامة مالية, واستأنفت النيابة العمومية الحكم المذكور، وبإحالة الملف إلى الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس، قررت تأييد إدانة راشد الغنوشي مع زيادة في السجن 15 شهرا، ومراقبة إدارية ثلاثة أعوام مع الغرامة المالية.

وتولى فريق الدفاع عن الغنوشي الطعن بالتعقيب في الحكم الاستئنافي، حيث أصدرت محكمة التعقيب قرارها "بالنقض والإحالة"، وإعادة الملف إلى محكمة الاستئناف للنظر فيه مجددا بواسطة هيئة مغايرة للدائرة المطعون في حكمها.