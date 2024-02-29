الحوثي: الغرب يُناقض بشكل تام العناوين التي يرفعها ويدّعي أنه من رعاتها

مصراوي

قال زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، إن "الإجرام الصهيوني بمشاركة أمريكية وغربية تجاوز كل تصور وانتهك كل المحرمات".

وأشار الحوثي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة الإبادة بالتجويع ضد السكان في القطاع، لافتا إلى أن الإبادة الجماعية عنوان فظيع وخطير لما تشهده غزة ولا ينبغي أن "يمر على مسامعنا بشكل عادي".

وأكد الحوثي أن الغرب وعلى رأسه أمريكا يناقض بشكل تام العناوين التي يرفعها ويدعي أنه من رعاتها، موضحا أن جيش الاحتلال يواصل إجرامه على أعتاب الشهر السادس بحماية وشراكة أمريكية وغربية.

وأوضح الحوثي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي جعل من تجمع الأهالي المحاصرين على شاحنات الإغاثة شمال القطاع فخا يستهدفهم، مؤكدا أن المجاهدين في قطاع غزة يواصلون القتال ببسالة ويتصدون للعدو في كل المحاور.

وكشف زعيم جماعة أنصار الله أن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت اعترف بفداحة خسائرهم والثمن الباهظ الذي يدفعونه في حرب غزة.

وشدد الحوثي على أن الاحتلال فشل في تهجير أهالي غزة رغم كل القتل والتدمير والتجويع لأنهم يتشبثون ببقائهم، كما فشل في القضاء على المجاهدين في القطاع وفي استعادة أسراه فشلا ذريعا.