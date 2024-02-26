إعلان

BBC

سوناك يكافح لاحتواء خلاف بشأن "الإسلاموفوبيا" داخل حزب المحافظين

02:54 م الإثنين 26 فبراير 2024

ريشي سوناك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

لندن - (د ب أ)

يسعى رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، جاهدا من أجل احتواء خلاف بشأن "الإسلاموفوبيا" داخل حزب المحافظين الذي ينتمي له، بعد أن تم إيقاف نائب رئيس الحزب السابق عن العمل بسبب ادعائه بأن عمدة لندن المنتمي لحزب العمال، صادق خان، يخضع لسيطرة "الإسلامويين".

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين، بأنه قد تم إيقاف البرلماني المحافظ، لي أندرسون، في مطلع الأسبوع الجاري، بسبب رفضه الاعتذار عن تصريحاته.

ويعني ذلك أنه ما لم تتم إعادة أندرسون إلى ما كان عليه – وهو ما لم يستبعده الوزراء المحافظون – فإنه لن يُسمح له بالتصويت في البرلمان كعضو في حزب المحافظين، أو تمثيل الحزب في الانتخابات العامة المقبلة.

وعندما تم توجيه سؤال لسوناك بشأن إيقاف أندرسون، قال إن تصريحات الأخير كانت خاطئة، وأنه يرغب في "تخفيف حالة التوتر المتعلقة بالموقف".

وقال سوناك للاذاعة المحلية التابعة لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، عندما سُئل عن أندرسون، إن "الكلمات مهمة، ولا سيما في البيئة الحالية"، مضيفا أن "العنصرية أو التحيز من أي نوع، هو أمر غير مقبول على الإطلاق ويجب علينا القضاء عليه."

ونفى مرارا أن يكون هناك مشكلة لدى حزبه مع الإسلاموفوبيا.

ريشي سوناك لندن الإسلاموفوبيا

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد جلستها في محكمة العدل.. إسرائيل تحتج على تصريحات الصين

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* حرارة الجمعة 32 درجة.. والأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن طقس السبت
* سعر الدولار يعود للارتفاع بشكل مفاجئ في السوق السوداء
* حبس وغرامة.. البرلمان يوافق نهائيا على عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية
* سنوات من المحاولة قبل رأس الحكمة.. ماذا نعرف عن "رأس جميلة" وخطة تطويرها؟
"حقنة إنقاذ ممتدة ولكن".. مجدي الجلاد يجيب: هل تكفي صفقة رأس الحكمة لحل الأزمة؟