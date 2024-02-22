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BBC

بعد حادث إطلاق نار.. بن غفير يطالب بفرض قيود على حركة الفلسطينيين

10:32 ص الخميس 22 فبراير 2024

إيتمار بن غفير

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مصراوي

تفقد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، موقع الهجوم الذي أسفر عن مقتل جندي وإصابة 8 آخرين قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس.

وقال بن غفير إنه وزارته مستمرة في منح الإسرائيليين الأسلحة بزعم حماية أنفسهم، لافتا إلى أن حق الحياة أهم من حق حرية التنقل للسلطة الفلسطينية والفلسطينيين.

وشدد بن غفير على ضرورة فرض قيود على تحرك الفلسطينيين، مؤكدا على أنها يجب أن تبقى القيود قائمة على حرية الفلسطينيين وحركتهم.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 في عملية إطلاق النار على حاجز عسكري قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قوات الشرطة قتلت منفذي عملية إطلاق النار، مشيرة إلى أنه تم تحييد مسلح ثالث بعد محاولته الفرار من مكان الهجوم.

من جانبها، أوضحت شرطة الاحتلال أن قوات الأمن تمكنت من تحييد اثنين في موقع الهجوم قرب معاليه أدوميم وقضت على مسلح ثالث بعد محاولته الفرار، مشيرة إلى أنه جاري تمشيط موقع إطلاق النار خشية تهديدات إضافية.

وزعمت هيئة البث الإسرائيلية أن 2 من منفذي عملية إطلاق النار قرب مستوطنة معاليه أدوميم من بيت لحم.

فيما أوضح قائد الشرطة الاحتلال أن منفذي عملية معاليه أدوميم استخدموا سيارتين في الهجوم وكان بحوزتهم بنادق "إم 16" وقنابل يدوية.

إيتمار بن غفير قيود على حركة الفلسطينيين حادث إطلاق نار

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